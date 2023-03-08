الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرز المستبعدين سافيو وأيمن أشرف.. قائمة الأهلي لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني بفرمان كولر

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي  على قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقبلة والقطن الكاميروني بعد المقبلة يومي 11 و17 مارس الجاري على التوالي.

وشهدت القائمة استبعاد البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وجهة نظر فنية بينما كريم الدبيس للمشاركة مع فريق الشباب ومحمود متولي ومحمد فخري للإصابة
جاءت قائمة الأهلي المسافرة كالتالي:


حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورأفت خليل.

خط الوسط: حمدي فتحي واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد اشرف والقندوسي وحسين الشحات وافشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف وشادي حسين و محمود كهربا.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة قبل السفر إلي جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن دوانز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي والمقرر لها مساء السبت المقبل.

 

دوري أبطال أفريقيا| طبيب الأهلي يعلن جاهزية ثنائي الفريق


الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن جاهزية الثنائي أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وقال أبو عبلة إن أحمد عبدالقادر تعافى من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وواصل أبو عبلة حديثه أن خالد عبدالفتاح تعافى أيضا من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفق وجهة نظر الجهاز الفني.

وشارك الثنائي أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح في المران الجماعي للأهلي صباح اليوم الأربعاء بملعب التتش.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

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وائل لطفي

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