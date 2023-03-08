أكثر من 500 سيدة وفتاة فى «ماراثون يوم المرأة» بالبحيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الوزارة، ماراثون للمشي بمشاركة أكثر من 500 فتاة وسيدة من مراكز الشباب والأندية الرياضية والمحافظة، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في إطار احتفال محافظة البحيرة باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وضمن خطة الدولة لإقامة الماراثونات الرياضية بشكل دوري، لتشجيع النشء والشباب وكافة الأعمار السنية من المواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وأطلق شارة البدء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث بدأ الماراثون بداية من أول شارع عبد السلام الشاذلي على الطريق الزراعي حتى استاد دمنهور الرياضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة اللواء مدحت الزغد، بمتابعة أعمال زراعة 23 ألف شجرة مثمرة بالمدينة والقرى أمام المصالح الحكومية ومنشآت "حياة كريمة" والميادين العامة والوحدات الصحية والمدارس، وذلك استمراراً لمتابعة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" التي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وتفقد اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص أعمال زراعة الأشجار، وكذا متابعة أعمال تجميل ميدان الشهداء والتي تأتي بالتزامن مع أعمال رصف وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين بأبوحمص ضمن الخطة الاستثمارية التى تشمل رصف شوارع منطقة المحطة بمساحة 15.500 م2 وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وإنشاء مخارج جديدة ورصفها وتنظيم باقي شوارع المدينة، ورصف شارع محمد عامر بالمدينة بطول 620 م وعرض 17 م بتكلفة 4 ملايين جنيه شاملة رصف وإنترلوك ورصيف وكهرباء وصرف، ورصف شارع الشهداء وشارع المتولي بالمدينة بطول 8.500 م2 بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.