الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى: حضارة مصر القديمة من أروع الحضارات البشرية

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

استعرض تقرير دولي أكثر حقائق مثيرة للاهتمام حول الفن المصري القديم، ووصف حضارة مصر القديمة أنها من أروع الحضارات البشرية ولها تاريخ غني ومتنوع يمتد لآلاف السنين.

 

وقال موقع "ذا كوليتكر" الدولي المتخصص بالفن والتاريخ والحضارات القديمة، أن مصر القديمة واحدة من أروع الحضارات البشرية ، ولها تاريخ غني ومتنوع يمتد لآلاف السنين. وبقيت العديد من القطع الأثرية من هذا الوقت على قيد الحياة لآلاف السنين، مما أعطانا نظرة ثاقبة على الناس في الماضي. 

 

اضاف التقرير أن هذه المملكة الشاسعة والقوية الآثار والمباني والمقابر وغيرها أنتجت إلى جانب اللوحات الجدارية والمجوهرات والفخار والأسلحة والقوارب المزخرفة. 

 

ومن المهم أن نلاحظ مع ذلك أن موقفهم من الفن كان مختلفًا بشكل كبير عن موقفنا ، حيث كانوا يؤدون دورًا عمليًا وطقسيًا وروحيًا، والواقع يلاحظ عالم المصريات جاي روبينز، وعلى حد علمنا، لم يكن لدى المصريين القدماء كلمة تتوافق تمامًا مع استخدامنا التجريدي لكلمة" فن ".

 

وكان الحرفيون المصريون دائمًا مجهولين، وكان هذا لأن الفن كان عمليًا بحتًا، تمامًا مثل الكائن الحرفي ، وليس ككائن جمالي. 

 

وعلى سبيل المثال اعتقدوا أن التماثيل تحتوي على روح الإله، بينما تم تصميم التمائم والتمائم المعقدة لدرء الأرواح الشريرة.

 

 في هذه الأثناء كانت اللوحات التي تزين جدران المقابر إما تصور مشاهد من حياة الشخص كعمل تذكاري، أو تحاكي نوع الحياة التي كان الشخص المتوفى في الداخل يأمل أن يعيشها في الحياة الآخرة. 

 

ورسم المصريون لوحات القبور ، على وجه الخصوص، فقط لعدد قليل من الناس ، وليس للجمهور، في حين أن الفن لم يلعب دورًا جماليًا، إلا أنه لا يزال له أهمية خاصة بالنسبة للمصريين، حيث يمثل الآلهة والأرواح وعلاقة عميقة مع الحياة الآخرة.

الحضارات القديمة الفن المصري القديم القطع الآثرية المصري القديم المجوهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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