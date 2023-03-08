كلية الزراعة بجامعة الأزهر تنفذ ندوة إرشادية عن علم البساتين بالوادى الجديد

استقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، القافلة الزراعية بكلية الزراعة جامعة الازهر بالقاهرة لعقد ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بمديرية الزراعة بعنوان "علم البساتين وفروعها وعلاقته بإنتاج ورعاية محاصيل الفاكهة المختلفة"، وذلك بحضور 75 متدربًا من مزارعين ومهندسين ومشرفين زراعيين وطلبة مدرسة الزراعة.

حضر الفعالية أشرف عزت حمدي، أستاذ الفاكهة بزراعة الأزهر، ومحمد كامل عبده مدرس بزراعة الأزهر بالقاهرة.

وافتتح الدكتور مجد المرسي الندوة مرحبا بالحضور الأفاضل، حيث ألقى دكتور أشرف عزت ندوة عن البستنة وعلاقتها برعاية أشجار الفاكهة

وكانت أهم محاورها كيفية زراعة وإنتاج نخيل البلح، وعملية تلقيح نخيل البلح، والاهتمام بفصل الفسائل وطرق الفصل، وطرق التكاثر الشائعة في نخيل البلح، والاهتمام بالعمليات الفنية بعد العقد، وخف الثمار، وتدلية العراجين، وتكميم الزماط، والحصاد

كما شرح الدكتور مجد المرسي محاضرة عن أهم أمراض الفاكهة وخاصة نخيل البلح، كذلك ألقى دكتور محمد كامل مدرس بزراعة الأزهر بالقاهرة، محاضرة بعنوان دور النباتات الطبية والعطرية في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ندوة إرشادية عن علم البساتين بالوادى الجديد

وكان أهم محاور الندوة كيفية زراعة النباتات الطبية والعطرية، واستخلاص المواد الفعالة من النباتات الطبية والعطرية بالطريقة السليمة، وأهم النباتات الطبية والعطرية الموجودة في محافظة الوادي الجديد، واستخدامها بطريقة صحيحة للوقاية من الأمراض، وجرثومة المعدة وكيفية الوقاية من الإصابة منها باستخدام االنباتات الطبية، وعدم الاستخدام المفرط في المضادات الحيوية والتوجه إلى الطبيعة واستخدام النباتات الطبية والعطرية للوقاية من الأمراض ومنها السرطان.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارت التي كان من أهمها أسئلة عن أسباب سقوط العقد في ثمار الفاكهة وأهم التوصيات لزيادة عقد ثمار الفاكهة.

ووزعت القافلة شتلات الفاكهة على المتدربين بواقع (3) شتلات متنوعة لكل متدرب من الأنواع الآتية (موالح - قشطة - مانجو - جوافة).