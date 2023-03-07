محافظ القليوبية ينتقل لمكان خروج قطار قليوب عن مساره

انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لمكان حادث خروج قطار عن مساره في محطة قليوب المحطة واصطدامه بالرصيف، للوقوف على آخر المستجدات والإعلان عن كل تفاصيله، ورافق المحافظ وكيل وزارة الصحة وبعض قيادات المحافظة.

شهدت محطة قطار قليوب المحطة، خروج أحد القطارات المتجه إلى محطة منوف فى المنوفية عن القضبان واصطدامه بالرصيف، مما نتج عنه بعض الإصابات المتفرقة بين الركاب.

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

وأصيب 10 أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره في محطة قليوب وانتقلت 7 سيارات من مرفق إسعاف القليوبية إلى مكان الحادث لنقل المصابين وجار حصر المصابين وكشف تفاصيل الحادث.