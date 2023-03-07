الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم مادة سامة بالخطأ فى المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال توأم بالتسمم، إثر تناولهم مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ في مركزي ملوي جنوب المنيا ومغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة،  بإصابة الأشقاء التوأم الثلاثة: محمد عبدالنبي حمدي، مروان، محمود، وعمرهم 4 سنوات، ويقيمون في قرية المحرص بمركز ملوي، بهبوط عام بالجسم.
 

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الأشقاء الثلاثة أصيبوا بالتسمم لتناولهم مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وجري حجزهم بقسم السموم وإجراء عمليات تطهير وغسيل معوي لهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بوصول حسين عبد الجواد شحاته 58 عامًا، عامل بالوحدة المحلية بميانة، ويقيم بقرية دهمرو، إلى المستشفى المركزي، يعاني من هبوط وقئ مستمر، وتبينت إصابته بالتسمم لتناول مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ وتم وضعه تحت الملاحظة وإخطار النيابة العامة للتحقيق التصرف.

اصابة اربعة اشخاص ثلاثة اطفال توأم قرية امحرص بمركز ملوي تناولوا مادة سامة بالخطأ شخص بمركز مغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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