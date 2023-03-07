هدى قطب.. المذيعة المصرية - الأمريكية تكشف تعرضها لأزمة مؤخراً

تعرضت مقدمة البرامج الأمريكية - المصرية هدى قطب، إلى أزمة خلال الفترة الماضية، بعد دخول ابنتها إلى الرعاية المركزة لمدة أسبوع مما جعلها تبتعد عن عملها وتطلب من جمهورها تكثيف الدعاء للفتاة.

وعادت قطب، إلى عملها ليل الاثنين - فجر الثلاثاء، معبرة عن امتنانها وسعادتها بدعم الجمهور لها وصلواتهم لطفلتها المريضة، بحسب مجلة people.

نشرت قطب (58 عاما)، صباح الثلاثاء، رسالة على حسابها بموقع إنستجرام تشكر فيها الجميع على "كلماتهم الجميلة ودعواتهم" منذ مشاركتها لهم وضع ابنتها الصحي.

كتبت قطب: "شكراً لكم ... على كل كلماتكم وصلواتكم الجميلة. لقد قرأتها كلها. ليس لديكم فكرة عن مقدار ما تعنيه لي ولعائلتي. لقد تأثرت بعمق".

وخلال برنامجها اليوم قالت هدى قطب: "كانت طفلتي هوب، في وحدة العناية المركزة ثم في المستشفى لما يزيد قليلاً عن أسبوع"، مضيفة:"أنا ممتنة جدًا لعودتها إلى المنزل. كنت أنتظر ذلك اليوم، ونحن نراقبها عن كثب."

وتابعت قطب: "هل تعرفون ما أدركته أيضًا إنه عندما يكون طفلك مريضًا، مقدار الامتنان الذي يمكن أن تشعر به تجاه الأشخاص الذين ساعدوك يكون كبير للغاية".

أضافت: "لذلك أنا ممتنة للأطباء في وايل كورنيل الذين كانوا رائعين والممرضات، وأنا ممتنة لعائلتي وأنا ممتنة للأصدقاء الذين كانوا هناك كل يوم. لذلك أريد أن أقول شكرا لكم أنا احبكم ".

من هي هدى قطب؟

كان استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمصرية الأمريكية هدى قطب مقدمة البرامج في التلفزيون الأمريكي، مؤكداً أنها مثالا يحتذى به في العلاقات المصرية الأمريكية.

ولدت هدى قطب في 9 أغسطس 1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما الأمريكية لعائلة مصرية، ونشأت في مدينتي مورغانتاون بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة، والإسكندرية في مصر.

وعملت مذيعة ومراسلة في قناة "دبليو دبليو إل" التلفزيونية بنيو أورليانز بلويزيانا في الفترة 1992 إلى 1998، وتعتبر هذه القناة واحدة من أشهر المحطات التلفزيونية المحلية في لويزيانا.

وظهرت قطب مذيعة مشاركة في برنامج "اليوم" أو "توداي" مع سافانا غوثيري على شبكة "إن بي سي" الأمريكية بعد طرد المذيع مات لوير بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وكانت تظهر في بعض الأوقات في البرنامج كبديل في حالة غياب سافانا ومنذ بداية مارس 2017، أصبحت مذيعة أساسية في البرنامج.

وعملت كمراسلة في برنامج "دايتلاين" Dateline المذاع على شبكة "إن بي سي" منذ 1998.

وألفت كتابا بعنوان "كيف نجوت من منطقة حرب، شعر متساقط، وسرطان"، وكان من الكتب الأعلى مبيعا من إصدارات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أكتوبر 2010.

وحصلت على جائزة إيمي كمذيعة مشاركة في برنامج اليوم Today Show.