الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شقيقين في حادث مروع بطريق «الداخلة – شرق العوينات»

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق الداخلة- شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، حادث مروري أسفر عن مصرع شخص وإصابة شقيقه، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعى أسعد محمد صابر، 45 عاما وإصابة شقيقه ويدعى محسن محمد صابر، 50 عاما ومقيمان قرية الموهوب بمركز الداخلة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة- شرق العوينات. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة لحين إنهاء إجراءات النيابة والتصريح بدفن الجثة بقرية الموهوب، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اللواء محمد أبو الليل النيابة العامة التصريح بدفن أخطرت النيابة انقلاب سيارة ملاكى إنهاء إجراءات حادث مرورى

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