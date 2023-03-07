الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة: ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يقلل نسبة البطالة

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

شارك وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، في فعاليات تدشين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ولفيف من قيادات الإعلام والشخصيات العامة.

وأذاعت وزارة التعليم العالي في بداية المؤتمر فيديو يتضمن كلمات لوزراء: القوى العاملة، والتربية والتعليم، والتخطيط، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى كلمة للسير مجدى يعقوب طبيب القلوب.

وقال الوزير حسن شحاتة: "إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أحد أهم شركاءنا فى الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، موضحا أهمية الارتباط  الوثيق بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية، للعمل على التقليل من معدلات البطالة ورفع معدلات التوظيف".

يُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تقوم على التكامل وخدمة الجامعات، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع، كما ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية الاستراتيجية الوطنية للتوظيف رؤية مصر 2030 سوق العمل

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وائل لطفي

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