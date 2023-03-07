انتشال جثة طفل من المفقودين بحادث غرق مركب فى نهر النيل بأسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرب بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، من انتشال جثة طفل من المفقودين فى حادث غرق "قارب" في نهر النيل، بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثة لطفل وتم العثور على جثة الطفل “نعمان” بمنطقة العطوانى بمركز إدفو، وجارٍ البحث عن باقي المفقودين الآخرين وهم: “أشرف ح”، من قرية امبركاب، وابنه 5 سنوات، و"يسرى ح" والشهرة عمرو من قرية امبركاب، و"عبد الرحمن ف"، والذى تم العثور على جثة نجله "نعمان"، ومحمد عبدالقادر غلاب 36 سنة".

وكلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فور إبلاغه من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بوقوع حادث غرق لفلوكة فى نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بتكثيف جهودهم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم انتشال شخص، وهو على قيد الحياة، فيما يتم التكاتف وتكثيف البحث لانتشال الـ 6 أشخاص بينهم طفلين على الرغم من ظروف الطقس الصعبة، موضحًا أنه نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.