ناديان أوربيان وعرض سعودى ضخم فى انتظار روبرتو فيرمينو

عاد اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، مرة أخرى.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن كشف وكيل أعمال اللاعب أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتقلصت مشاركات فيرمينو مع الريدز منذ الموسم الماضي، واستمرت في الموسم الجاري مع قدوم داروين نونيز لصفوف الفريق، وشارك البرازيلي في 27 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 5.



ووفقًا لما ذكره موقع ليفربول إيكو فإن ناديي برشلونة الإسباني، وإنتر الإيطالي على رأس الأندية المهتمة بضم فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية وفقط سيحصل اللاعب على مكافأة توقيع.

فيما أشار موقع فوتبول إنسايدر إلى أن هناك عرضا ضخما من نادٍ سعودي، لم يذكر اسمه، لضم فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبرتو فيرمينو بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فيجورينسي البرازيلي، وصعد للفريق الأول بالناديفي يناير 2010، ثم انتقل لنادي تومبينسي، وعاد لناديه الأول معارًا حتى نهاية الموسم، ثم انتقل من فريق تومبينسي في يناير 2011 إلى فريق هوفنهايم الألماني وقضى 4 سنوات ونصف مع الفريق قبل الانضمام لنادي ليفربول في صيف 2015.

وشارك فيرمينو في الجيل الاستثنائي لفريق ليفربول والذي أعاد النادي لمنصات التتويج وحقق بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ولعب فيرمينو 354 مباراة بقميص فريق ليفربول، وسجل 108 هدفًا وصنع 79 لزملائه في الفريق، وفي مجمل مسيرته، لعب 545 مباراة، وسجل 165 هدفًا وصنع 115.

وشارك فيرمينو في 55 مباراة بقميص منتخب البرازيل، والتي بدأها في عام 2014، وسجل 17 هدفًا وصنع 7 لزملائه.