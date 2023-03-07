الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سلامة الغذاء»: إجراء التعديلات اللازمة لقائمة فحص المنشآت

الدكتورة إيمان حلمي
الدكتورة إيمان حلمي

انتهت هيئة  سلامة الغذاء من وضع استراتيجة جديدة للهيئة كمنظومة رقابية، لرفع كفاءة الجهاز الرقابي كأحد أدوات تطوير أعمال الهيئة، وتشمل الاستراتيجية رؤية الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات وقواعد عمل الزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية، والتعديلات التي تُجرى حاليًا لتعديل قائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية ورقمنة مختلف أعمال الهيئة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة إيمان حلمي القائم بأعمال  رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجلسة الثالثة الخاصة بفعاليات مؤتمر  الصناعات الغذائية في دورته الأولى.

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، إنه تم وضع استراتيجة جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء كمنظومة رقابية، تخد الاقتصاد القومي والصحة العامة وحماية التداول الآمن للغذاء مشيرة إلي المراحل المختلفة للزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية.

وأضافت القائم بأعمال  رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه يحري حاليا الإعداد لإجراء التعديلات اللازمة لقائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

وأشارت حلمي  إلى محور الرقمنة كأحد المحاور الهامة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة، حيث قامت الهيئة بتحديث الموقع الإلكتروني، بما أتاح  لأصحاب المنشآت تسجيل منشآتهم الغذائية على الموقع الإلكتروني كنوع من تيسير الإجراءات.

أوضحت القائم بأعمال  رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقا للمعايير الدولية بما يضمن الشفافية في إدارة ملف الغذاء في مصر وتبادل الخبرات بمختلف الجهات الآخري والجهات المعنية.

يأتي ذلك بينما شارك الدكتور نصحي ويصا، مدير عام الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتماع شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، موضحا أن قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم ٢٦٩ بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة البيضاء المعتمدة لدى الهيئة، يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الإفراجات الجمركية كأحد أهداف هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب الهدف الأساسي وهو ضمان مأمونية الغذاء للمستهلك المصري.

سلامة الغذاء اجراء التعديلات اللازمة لقائمة فحص المنشآت وطاقتها

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