الصحة: «إنشاء 160 مستشفى ووحدة صحية.. والصعيد صاحب نصيب الأسد»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، إن قطاع الصحة شهد تطورًا غير مسبوق على مدار السنوات القليلة الماضية.

الخدمات الصحية بالصعيد

وأكد “عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم إنشاء 51 مستشفى جديدة و110 وحدة صحية في مختلف المحافظات المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان للصعيد نصيب الأسد من هذه المشروعات.

وأضاف أنه لا يوجد محافظة إلا وبها مستشفيات جديدة أو مستشفيات تم تجديدها لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وجودة.

الأولى بالرعاية الصحية

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة سنوية متعلقة بالقوافل الصحية والمستشفيات الصحية التي يجب تدشينها في المحافظات المختلفة للمواطنين الأولى بالرعاية الصحية المجانية.