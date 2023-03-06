الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصحة: «إنشاء 160 مستشفى ووحدة صحية.. والصعيد صاحب نصيب الأسد»

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، إن قطاع الصحة شهد تطورًا غير مسبوق على مدار السنوات القليلة الماضية.

الخدمات الصحية بالصعيد

وأكد “عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم إنشاء 51 مستشفى جديدة و110 وحدة صحية في مختلف المحافظات المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان للصعيد نصيب الأسد من هذه المشروعات. 

وأضاف أنه لا يوجد محافظة إلا وبها مستشفيات جديدة أو مستشفيات تم تجديدها لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وجودة. 

الأولى بالرعاية الصحية

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة سنوية متعلقة بالقوافل الصحية والمستشفيات الصحية التي يجب تدشينها في المحافظات المختلفة للمواطنين الأولى بالرعاية الصحية المجانية.

حسام عبد الغفار متحدث الصحة تطوير الخدمة الصحية مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

ملحمة إنسانية.. الكهرباء تدخل «نجع جبران» فى أسوان لأول مرة منذ 40 عامًا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش