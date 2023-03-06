الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات المحافظة احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الشناوي بالمنصورة.

وتقدم مختار بالتهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري بصفة عامة ولمواطني الدقهلية بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوب المسلمين جميعا متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على الجميع بالخير واليمن والبركات. 

كما ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "تحويل القبلة بيان لمكانة النبي وعلو قدره في العالمين"، قائلا إن ذلك الحدث العظيم يؤكد عظمة مكانة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين، حيث استجاب دعاءه بقوله: "فلنولينك قبلة ترضاها" وأمره بالتوجه في صلاته هو والمسلمين جميعا إلى البيت الحرام بدلا من بيت المقدس. 

وقال إن هذا الأمر كان اختبارا لجميع المسلمين للامتثال لأمره- سبحانه وتعالى- وتعظيمه وأن حال المؤمن بالله دائما مع ربه جل وعلا هو أن يقول "سمعنا وأطعنا" وتأكيدا على التفاف المسلمين حول قبلة واحدة وهي الإسلام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن على المسلم أن يتعرض لتجليات ونفحات هذه الليلة الكريمة بالدعاء والطاعة لله- سبحانه وتعالى- وفعل الخيرات، مشيرا إلى أن دين الإسلام هو دين الوسطية والسماحة ويدعونا دائما أن نكون على قلب رجل واحد من أجل بناء وطننا والحفاظ عليه، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها جميعا بكل خير في ظل قيادتها الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يديم عليها نعمه الأمن والأمان.

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Screenshot_20230306-210333
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة الأوقاف احتفالية

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