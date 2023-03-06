الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحبس عامين للمتهمين فى الشروع بقتل شخص بكفر شكر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ووكيل النيابة محمد صلاح الألفى، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالحبس عامين، لمتهمين بالشروع فى قتل شخص في مشاجرة لخلافات سابقة بمركز كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5431 لسنة 2022، والمقيدة برقم 3047 لسنة 2022 كلي شمال بنها،مركز كفر شكر تتهم مصطفى كامل سيد شعبان 34 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، ومقيم المنشأة الصغرى مركز كفر شكر، وسيد كامل سيد شعبان 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع، شرعا في قتل المجني عليه الفاروق عمر سعد سعيد عليوة عمدًا مع سبق الإصرار بأنه وإثر خلاف سابق بيتا النية وعقدا العزم على ذلك.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، أعدا لجريمتهما أسلحة بيضاء "مطواة، سكينتين" وما أن ظفرا به بمكان أيقنا سلفًا وجوده به حتى أشهرا الأسلحة سالفة البيان وتعدا بها عليه فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

وتوصلت تحريات المباحث بوجود خلافات سابقة بين طرفي الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني (المجني عليهما على الطرف الأول المتهمين) بالضرب بالأيدي وتعدى الطرف الأول على المجنى عليها الطرف الثاني بأسلحة بيضاء.

الشروع في قتل شخص المستشار محمود محمد محمود البريري كفر شكر محكمة جنايات بنها قرية المنشأة الصغرى

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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