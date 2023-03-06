الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قافلة طبية جديدة بسفاجا ضمن فعاليات «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت اليوم قافلة طبية مجانية ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لقرية النصر بسفاجا للمواطنين ممن بحاجة إلى رعاية مجانية، حيث شهدت الكثير من قرى الريف والصعيد مثل هذه المبادرات الصحية على مدار السنوات القليلة الماضية.

القوافل الطبية المجانية

قال أحد القائمين على هذه القافلة لـ“إكسترا نيوز” : "بنقدم كشوفات مجانية للمواطنين وكمان العلاج بالمجان ومن خلال القافلة يتم توعية المواطن بضرورة الفحص الشامل وكيفية الحفاظ على نفسه من الفيروسات والأمراض المنتشرة حالياً".

الخدمات الصحية المجانية 

في السياق، أكد طبيب مختص بمعمل تحاليل القافلة أن العمل يقدم الخدمة مجانية لجميع المواطنين الذين يأتون إلى القافلة، حيث يتم عمل تحليل السكر، إنزيمات الكبد والكلى، وغيرها من التحاليل التي يستعين بها أطباء القافلة لمعرفة ما يعاني منه المواطن بشكل دقيق ومحدد.

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