الإثنين 06 مارس 2023
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سياسي

دعوتي استنهاضاً للهمم بغير اجبار

أبو شقة: المصريون في الخارج ثروة قومية

المستشار أبو شقة
المستشار أبو شقة

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن المصريين في الخارج ثروة قومية، والدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها في الخارج، والتاريخ شاهد وعلي دورهم الوطني الكبير في كافة المحافل وكافة المواقف التاريخية.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسة العامة، أن حديثه بشأن عن المصريين في الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج، سيء فهمه، وأنما قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج، وتوضيحا وتصويبا ووفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسه فقد طالبت في حديثي للعاملين ان يكون هناك ضوابط تصمن لهم حقوقهم القانونيه وتوفر لهم الطمانينه في عملهم ومستقرهم.

وتابع: “الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أي تغير من أهل الشر".

وأضاف “أن حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس اجبار وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتاخروا عنها علي مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنيه عن طيب خاطر وردا للجميل".

وكان رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، أحال رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح  المواطنين المصريين حول العالم، وتعقيب وزيرة الهجرة، ومناقشات الأعضاء، إلى لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ووجهت الوزيرة، رسالة لأبناء مصر في الخارج، قائلة: "اللي بعيد عن العين مش بعيد عن القلب".

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج، وبينها ما تم بشأن مصر للطيران، فضلا عن التواصل لتوفير أراضي إسكان وأراضي زراعية لصالح أبناء مصر في الخارج.

وكشفت أنها تواصلت أيضا مع البنك المركزي لتلبية مطالب المصريين في الخارج بشأن الإدخار وتسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

 

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ ثروة قومية الدولة المصرية دورهم الوطني الكبير المواقف التاريخية

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