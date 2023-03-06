مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج ورش «أهلًا رمضان» فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، برنامج ورش «أهلا رمضان» مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في الفترة من 2 وحتى 20 مارس 2023، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة المختلفة للشباب والأطفال، وتدور ورش الشباب حول صناعة فانوس الخرز، وصناعة فانوس رمضان باستخدام فن المكرمية، وتنفيذ أشكال زينة رمضان بالقشرة الخشب، وعمل مفارش وستارة رمضان، أما ورش الأطفال والنشء فتركز على صناعة فانوس رمضان بأبسط الخامات، ورسم فانوس رمضان بالألوان المائية.

يأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بكافة الفئات العمرية، من خلال تعزيز الوعي الفني والثقافي، وتنمية القدرات والمهارات والأفكار الإبداعية، والمساعدة على الاستفادة من هذه القدرات، بالإضافة إلى الاحتفال بقرب حلول شهر رمضان المبارك.