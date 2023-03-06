الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج ورش «أهلًا رمضان» فى بيت السنارى

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، برنامج ورش «أهلا رمضان» مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في الفترة من 2 وحتى 20 مارس 2023، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة المختلفة للشباب والأطفال، وتدور ورش الشباب حول صناعة فانوس الخرز، وصناعة فانوس رمضان باستخدام فن المكرمية، وتنفيذ أشكال زينة رمضان بالقشرة الخشب، وعمل مفارش وستارة رمضان، أما ورش الأطفال والنشء فتركز على صناعة فانوس رمضان بأبسط الخامات، ورسم فانوس رمضان بالألوان المائية.

يأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بكافة الفئات العمرية، من خلال تعزيز الوعي الفني والثقافي، وتنمية القدرات والمهارات والأفكار الإبداعية، والمساعدة على الاستفادة من هذه القدرات، بالإضافة إلى الاحتفال بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

مكتبة الاسكندرية أهل ا رمضان بيت السناري شهر رمضان المبارك الورش المتنوعة فانوس رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لقارة آسيا خلال 11 شهرًا

الإحصاء: مصر تخفض وارداتها من غرب أوروبا لـ18.2 مليار دولار

وزير البترول يشارك فى ملتقى «CERAWeek» العالمى للطاقة

تربية نوعية عين شمس تطلق قافلة تنموية بقريتى تل بنى تميم وسليمان الور بالقليوبية

محطات الزلازل تسجل هزتين أرضيتين فى السواحل الشرقية لمصر

مصرع 5 فى حادث اصطدام سيارة بشجرة على محور صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»