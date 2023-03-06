الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى حوشين بسبب ماس كهربائى بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة على حريق نشب بحوشين بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وتم إخماده دون حدوث إصابات بشرية وانحسرت التلفيات فى احتراق كمية من البوص، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بقرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته بأحد الأحواش وأمتد لحوش آخر وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته عن نشوب حريق بحوش بناحية الجلاوية دائرة مركز ساقلته حيث تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك مزارع ويقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالكي الحوشين بمضمون ما تقدم أرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافا باحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق حوشين محافظة سوهاج مركز شرطة ساقلته

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