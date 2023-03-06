الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال سرقة منزلها.. القبض على 3 عاطلين قتلوا مسنة فى الهرم

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالهرم.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لسرقة المجني عليها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
وكانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات. 

وتم العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بعدة طعنات، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وتبين أنهم 3 عاطلين وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم.

 وبمواجهتهم اعترفوا بقتل الضحية لسرقتها، والاستيلاء على مبلغ 300 جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية ارتباط إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الاقتران

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خلال سرقة منزلها.. القبض على 3 عاطلين قتلوا مسنة فى الهرم

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