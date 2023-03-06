محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

أبدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الشديدة بعد الليلة الاستثنائية التي عاشها في انتصار فريقه التاريخي على مانشستر يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في انتصار ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد.

وصار المحترف المصري، هدافًا تاريخيًا لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا متجاوزًا روبي فاولر أسطورة الريدز.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على فيس بوك: "يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول، يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع".

وتمكن صلاح من تحقيق عدة أرقام قياسية بعد ثنائيته في شباك اليونايتد، حيث صار ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية من البريميرليج ضد مانشستر يونايتد.

كما صار محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، تسجيل أكثر من 20 هدفًا ويقدم أكثر من 10 تمريرات في جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وأصبح هداف مواجهات الديربي التاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.