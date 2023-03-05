شاهد.. ظهور مميز لشيري عادل وزوجها في مهرجان أسوان للمرأة

استضافت الإعلامية منى المراغي الفنانة شيري عادل وزوجها طارق صبري، وذلك على هامش التغطية الحصرية لشبكة تلفزيون الحياة لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة.

وقالت شيري عادل إن حضورها بصفتها عروس جديدة في المهرجان فرحة مختلفة وإحساس جديد، موضحةً أن المهرجان به اختيار مميز للأفلام التي يتم تقديمها ويتم انتقائها فنيًا، ولهذا كانت تحتار حين كانت في لجنة التحكيم بالدورة السابقة وكانت مبهورة بذلك.

وشددت على أن أسوان قريبة من قلبها وترتاح حين تأتي إليها، وشاهدت العام الماضي في المهرجان العديد من الأفلام المميزة التي تناقش قضايا قوية.

تابعت أنها تعتز بتقديم مسلسل "إلا أنا" حلقة "أمر شخصي" لأنه قريب من قلب الناس وبنات كثيرة عاشت مواقف تشبه الحلقة وجاءتها رسائل عديدة بهذا الشأن، وتأثرت ﻷنها قدمت عملًا لامس قلب الجمهور بهذا الشكل.

ووجهت شيري عادل، رسالة إلى قناة "الحياة" وقالت: "أشكر قناة الحياة على التغطية الحلوة دي وكل حاجة بيقدموها".

من جانبه، قال الفنان طارق صبري، إنه جاء مع شيري عادل زوجته لنصرتها، مبينًا أن هذه هي أول مشاركة له في المهرجان وكانت شيري تتحدث معه كثيرًا عن المهرجان والأفلام المهمة التي تُعرض فيه ولهذا كان متشوقًا للحضور.

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من جانبه، قال الفنان طارق صبري، إنه جاء مع شيري عادل زوجته لنصرتها، مبينًا أن هذه هي أول مشاركة له في المهرجان وكانت شيري تتحدث معه كثيرًا عن المهرجان والأفلام المهمة التي تُعرض فيه ولهذا كان متشوقًا للحضور.