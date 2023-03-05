اليوم.. ختام مُثير للبطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية

تختتم اليوم الأحد، منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري.

وانطلقت مسابقات البطولة الإفريقية، أمس السبت، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هى (إنجلترا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، ليبيا، أرمينيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف).

واشتعلت المنافسة بين الرماة المشاركين أمس في المراحل الأولى من البطولة الإفريقية، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل في مرحلة النهائيات، التي تقام اليوم وتنتهي بتوزيع الجوائز والميداليات على أصحاب المراكز الأولى.

وشهدت الأيام الماضية إقامة بطولتي كأس الرئيس والجائزة الكبرى، على هامش البطولة الإفريقية حيث تميزت بأداء قوي ومنافسة شرسة من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة الإفريقية.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن البطولة الإفريقية للرماية شهدت مشاركة عدد كبير من أفضل الرماة من داخل وخارج القارة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة من أجل السيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وتختتم اليوم الأحد، منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر.