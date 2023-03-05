الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النحاس اليوم الأحد 5 مارس خلال التعاملات الصباحية

النحاس
النحاس

يزداد بحث المهتمين بأسعار النحاس خلال هذه الفترة، خاصة أنه يدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعة الذهب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار النحاس خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 مارس 2023: 

استقرت  أسعار طن النحاس الأحمر اليوم ليسجل 230 ألف جنيه.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر  سعر 105000 جنيها للطن.

بينما سجلت أسعار كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع  ما بين 180 و297  جنيها للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس أصفر لون أحمر اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا  للكيلو.

 - أسعار النحاس الخردة اليوم الأحد 5 مارس

سجلت أسعار النحاس الخردة اليوم الخميس سعر 100,000 جنيه للطن .

وسجل أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا  للكيلو إلي 160 جنيها للكيلو.

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح ما بين 145 155 جنيهًا فقط لا غير. 

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأخير من العام الماضي 2022 بنحو 24%، لتبلغ ما قيمته 370 مليون دولار مقابل 298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير إلى أن 5 دول استحوذت على نحو 89.2% من إجمالي صادرات النحاس المصري تصدرها المملكة العربية السعودية والتي استحوذت على 55.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 203.88 مليون دولار مقابل 70.420 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 190%، تلاها في المرتبة الثانية الجزائر بما قيمته 43.950 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 60%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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