ننشر فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية في 7 محافظات

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بعدد من المحافظات المصرية، ضمن حملات الحزب لتلبية احتياجات المصريين والتواصل مع الشارع المصري.



وفي محافظة جنوب سيناء أطلقت أمانة الحزب، مبادرة جديدة تحت عنوان “سند لبعض” وذلك لتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا في مدينة دهب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وأيضا نظمت الأمانة العامة للحزب ملتقى توظيف بقرية أم الزين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لتوفير فرص عمل بالشركات الكبري بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، حيث قرر الحزب عقد مثل هذة الملتقيات بصفة دورية.



وواصلت أمانة الحزب مجهودها بمحافظة المنوفية تنظيم قافلة مجانية طبية شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون.



وشملت التخصصات باطنة وصدر وأطفال وعظام، قلب، تغذية علاجية، أخصائي الجراحة بالإضافة لمشاركة معمل تحاليل طبية، وتم الكشف على 410 حالات.



ونظمت أمانة الحزب، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرأن الكريم على مستوى مركز السادات، وشهد الحفل لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الإدارة التعليمية وشارك في المسابقة 101 مشاركا من أبناء المركز بمختلف الفئات العمرية وتم تسليم المشاركين شهادات تقدير وهدية تذكارية.



وفي محافظة كفر الشيخ نظمت أمانة الحزب قافلة طبية مجانية لإجراء الكشف الطبي على مرضى العيون لأهالي المحافظة بحضور نخبة من أفضل الأطباء المتخصصين في أمراض العيون.



وشهدت الكشف على 150 حالة وتقرر إجراء 47 عملية بيضاء بالمجان وتسليم 30 نظارة في نفس اليوم وجاري عمل 62 نظارة طبية بعد عمل المقاسات، وتحويل 27 حالة لمستشفى المغربي لإجراء فحوصات وصرف العلاج لعدد 5 حالات اخرى مجانا.



ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضًا للسلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة في مركز قلين وتضمن المعرض الشامل السلع الأساسية من مواد غذائية ولحوم والمفروشات المنزلية والسجاد وجهاز العروسين والملابس والادوات المنزلية وكافة مستلزمات البيت، وتم البيع بتخفيضات مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وفي محافظة الإسماعلية نظمت أمانة الحزب بالمحافظة قافلة طبية مجانية وشاملة عدد من التخصصات الطبية للمواطنين في قرية عين غصيت بمركز الإسماعيلية وتضمنت تخصصات مختلفة منها أطفال، عظام، نساء، رمد، باطنة، بالاضافة إلى إجراء التحاليل الطبية بالمجان مع تقديم خدمات طبية متكامة من كشف وتشخيص وصرف علاج لأكثر من 250 حالة بالمجان.



وفي الغربية نظمت أمانة الحزب معرضا لبيع السلع الغذائية والحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في مركز السنطة حيث تم طرح منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مدعمة تناسب الجميع، وشهد المعرض والمنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين وشمل المعرض السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأٍسعار مخفضة للمواطنين.



وواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم قافلة طبية مجانية لليوم الثاني على التوالي شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية قريطنة بمركز المحلة وذلك لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لعدد كبير من الأهالي وتقديم الخدمة للمرضى وصرف الأدوية بالمجان للحالات المحتاجة وشهدت القافلة الطبية اقبالا كثيفًا من المواطنين.



وفي محافظة بني سويف نظمت أمانة الحزب بالمحافظة قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية في قرية الحلابية بمركز بني سويف لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة والتي تعد من أكبر القوافل الطبية المتكاملة في المحافظة على مدار يوم واحد.





وتضمنت القافلة الكشف الطبي على المواطنين وتوفير الدواء والتحاليل اللازمة بالمجان، وشملت القافلة الكشف على 3150 مريض وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا وإجراء 50 نظارة بالكامل بالمجان.



كما تضمنت فعاليات القافلة تواجد حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم الإقليمي والتي لاقت إقبالا كبيرا من أعضاء وكوادر الحزب والمواطنين، بالإضافة إلى فعاليات توجيهات وإرشادات تثقيفية صحية للمتردين على القافلة.