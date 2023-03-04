15 دقيقة.. الأهلى يتقدم على القطن وطاهر يهدر الهدف الثانى

مرت ربع الساعة الأولى من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفرض الأهلي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وضغط على دفاعات القطن لتسجيل هدف مبكر.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة الأولى بعدما تلقى محمد شريف تمريرة من طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، وسددها على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق التالية.

وأرسل علي معلول كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، في الدقيقة السادسة أبعدها دفاع القطن لرمية تماس.

وكاد طاهر محمد طاهر أن يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السابعة وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

ولعب محمد عبدالمنعم كرة طولية ناحية بيرسي تاو في الدقيقة العاشرة وفشل الأخير في استلامها وخرجت الكرة من الملعب.

وتقدم لاعبو القطن الكاميروني لوسط ملعب الأهلي في الدقائق التالية من أجل حرمان لاعبي الأهلي من الوصول للمرمى، فيما استمر ضغط الأهلي للهجوم لتسجيل الهدف الثاني.

وفقد حمدي فتحي الكرة في وسط ملعب الأهلي وتحولت لهجمة لفريق القطن وصلت ناحية كوكولو وسدد الكرة بيسراه وارتطمت بجسد محمد هاني ثم عادت لحوزة لاعبي الأهلي.

ولعب بيرسي تاو كرة طولية خلف دفاع القطن في الدقيقة 13 ناحية طاهر محمد طاهر، وخرجت من الملعب لركلة مرمى.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.