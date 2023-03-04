السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان منزل «العقاد».. وأسرة الأديب تستقبلهم (صور)

تفقد الوزيرة والمحافظ
تفقد الوزيرة والمحافظ

أجرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمنزل عملاق الأدب العربى عباس العقاد بشارع عباس فريد، حيث كانت في استقبالهما أسرة الأديب الراحل، والذى شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الحالية من أجهزة الدولة، وتمت المعاينة الميدانية للجنة العليا المشتركة التى وجه رئيس الوزراء بإيفادها. 

IMG-20230304-WA0103

وتقوم اللجنة العليا المشتركة، حالياً، بإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح، مما يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد.

كان أبرز التوجيهات التى أثمرت عنها الجولة الميدانية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بالاستغلال الأمثل لبيت العقاد والعمل على تدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه.

IMG-20230304-WA0102

يذكر أنه كانت قد أجرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت تفقد المسرح الصيفى "مسرح فوزى فوزى" بكورنيش النيل، والذى شهد تنفيذ أعمال تجهيز كاملة شملت مكوناته الحالية، بالإضافة إلى تركيب منظومة الحريق، ليتم استئناف الأنشطة الثقافية المختلفة به بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال بتكلفة 19.7 مليون جنيه.

ويقع المسرح على مساحة 2500 م2 ويضم صالة مكشوفة تسع 1250 كرسيًا، وخشبة المسرح المكشوف بمسطح 290 م2 ، بجانب غرفة ملابس رجالى وحريمى ملحقة بها دورات مياه، وقاعة فنون تشكيلية وقاعة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية. 

 

عباس العقاد منزل عباس العقاد أسوان وزيرة الثقافة محافظ أسوان أسرة الأديب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تضم 13 أجنبيًا.. سقوط شبكة النصب على المواطنين «هوج بول» (صور)

اسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. تفاصيل

«تعليم مطروح» تهنئ طلاب مدرسة مصطفى أمين بالصعود لدور الـ16 بدورى أوائل الطلبة

وكيل «أوقاف مطروح»: وصول قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس