وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان منزل «العقاد».. وأسرة الأديب تستقبلهم (صور)

أجرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمنزل عملاق الأدب العربى عباس العقاد بشارع عباس فريد، حيث كانت في استقبالهما أسرة الأديب الراحل، والذى شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الحالية من أجهزة الدولة، وتمت المعاينة الميدانية للجنة العليا المشتركة التى وجه رئيس الوزراء بإيفادها.

وتقوم اللجنة العليا المشتركة، حالياً، بإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح، مما يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد.

كان أبرز التوجيهات التى أثمرت عنها الجولة الميدانية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بالاستغلال الأمثل لبيت العقاد والعمل على تدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه.

يذكر أنه كانت قد أجرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت تفقد المسرح الصيفى "مسرح فوزى فوزى" بكورنيش النيل، والذى شهد تنفيذ أعمال تجهيز كاملة شملت مكوناته الحالية، بالإضافة إلى تركيب منظومة الحريق، ليتم استئناف الأنشطة الثقافية المختلفة به بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال بتكلفة 19.7 مليون جنيه.

ويقع المسرح على مساحة 2500 م2 ويضم صالة مكشوفة تسع 1250 كرسيًا، وخشبة المسرح المكشوف بمسطح 290 م2 ، بجانب غرفة ملابس رجالى وحريمى ملحقة بها دورات مياه، وقاعة فنون تشكيلية وقاعة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية.