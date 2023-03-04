السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مُسن صدمه «توك توك» بدون لوحات غرب الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

توفي شخص مُسن بعد أن صدمته مركبة «توك توك»، بدون ترخيص بطريق مطروح الساحلي، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، كما تمكن ضباط المباحث من ضبط المركبة وقائدها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق مطروح الساحلى الدولى دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبيّن وجود جثة لمواطن يُدعى "سعيد.م.ج" يبلغ من العمر ٦٠ سنة بالمعاش، مسجاة بأرضية الطريق الشارع.

وبسؤال شهود العيان قرروا أنه أثناء محاولة المذكور عبور الطريق صدمته مركبة توك توك مسرعة، ما أدى لوفاته في الحال.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المركبة وتبين أنها بدون لوحات، وألقى القبض على قائدها، ويدعى "إبراهيم.م.ا"، سائق.

وبسؤال شقيق المتوفى، اتهم قائد مركبة التوك توك بالتسبب في وفاة شقيقه، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمرت بالتحفظ على مركبة التوك توك وحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث، والتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

إسكندرية التصريح بدفن جثة الإسكندرية الدخيلة غرب الساحلى الدولى مركبة توك توك مصرع مسن

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وائل لطفي

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