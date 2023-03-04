«الزراعة»: مصر خالية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تطلق أكثر من حملة خلال العام لتطعيم المواشي وتحصينها ضد الأمراض المختلفة، فيما تكثف الوزارة من حملاتها أكثر من قبل؛ لرفع مستوى المناعة لدى الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الوزارة تطلق حملات في البيوت وتتواصل مع العائلات من خلال حملات متحركة، بالإضافة إلى الحملات الثابتة في جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، والتي تُمكِّن المربين من تلقي التطعيم للماشية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حمى الوادي المتصدع غير موجودة في مصر، لكن الوزارة تقدم حملات التطعيم من جانب الوقاية، بالإضافة إلى أن التطعيم الخاص بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يساعد على رفع مستوى المناعة لدى الماشية ويحافظ على رءوس الماشية، مؤكدًا أن مصر خالية من هذه الأمراض.