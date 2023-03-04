السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الزراعة»: مصر خالية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تطلق أكثر من حملة خلال العام لتطعيم المواشي وتحصينها ضد الأمراض المختلفة، فيما تكثف الوزارة من حملاتها أكثر من قبل؛ لرفع مستوى المناعة لدى الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الوزارة تطلق حملات في البيوت وتتواصل مع العائلات من خلال حملات متحركة، بالإضافة إلى الحملات الثابتة في جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، والتي تُمكِّن المربين من تلقي التطعيم للماشية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حمى الوادي المتصدع غير موجودة في مصر، لكن الوزارة تقدم حملات التطعيم من جانب الوقاية، بالإضافة إلى أن التطعيم الخاص بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يساعد على رفع مستوى المناعة لدى الماشية ويحافظ على رءوس الماشية، مؤكدًا أن مصر خالية من هذه الأمراض.

استصلاح الأراضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحفاظ على الثروة الحيوانية الدكتور محمد القرش الأمراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

«الطب البيطري» بالفيوم يعقد ندوات إرشادية بالمدارس للتوعية بالأمراض المشتركة

مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان 2023

محطات الزلازل تُسجّل 4 هزات أرضية فى مصر والسعودية وتركيا

وزيرة التخطيط تبحث مع شركة «كوبنهاجن» سبل التعاون بالمشروعات الخضراء

وفد من «التعاونيات الزراعية» بالهند يزور مصر لبحث إنشاء مصنع أسمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس