السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بكفر الزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في التوسع بإنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة؛ لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض "أهلًا رمضان" الثابت بمدينة كفر الزيات، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، عادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وأشاد المحافظ خلال تفقده المعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها كل الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، خاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، والسكر، والزيت، والسمن وبيض المائدة، موجهًا الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لتعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رحمي أن المحافظة أنشأت ١٥ معرضًا بكل المدن والأحياء، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، مشيرًا إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين، موجهًا مديريات التموين، الطب البيطري والصحة بمواصلة الحملات اليومية على كل المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة في أسعارها.

وسط اقبال كبير المواطنين محافظ الغربية أهلا رمضان بكفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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