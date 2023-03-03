نقل جثة شاب لمشرحة مستشفى مطاى عقب مصرعه أسفل عجلات القطار بالمنيا

نقلت سيارة الإسعاف جثة شاب لمشرحة مستشفى مطاي تحت تصرف النيابة العامة عقب مصرعه دهسًا أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد، بني مزار شمال المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع “م. ص” 25 سنة، ومقيم بمركز بني مزار دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد شمال المنيا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطاي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.