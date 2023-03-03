الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الهندى يرحب بالمشاركة المصرية فى مجموعة العشرين

الخارجية الهندية
الخارجية الهندية والمصرية

أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام اس  جايشنكر، اليوم الجمعة، عن شكره لحضور وزير الخارجية  سامح شكري فعاليات اجتماع وزراء خارجية العالم لمجموعة العشرين التي استضافتها الهند خلال اليومين الماضيين الأربعاء والخميس. 

وكتب “جايشنكر” عبر حسابه الشخصي على "تويتر": “سررت بلقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورحبت بمشاركته في اجتماع مجموعة العشرين أمس، وركزت مناقشاتنا على متابعة زيارة الرئيس السيسي الناجحة في يناير 2023”. 

وبحسب بيان للسفارة الهندية، جاء ذلك عقب استقباله لنظيره المصري سامح شكري علي هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، حيث تهدف أجندة الاجتماع إلى توجيه العالم نحو تحقيق النمو الشامل والمرن، والتنمية الخضراء الموجهة نحو العمل، وأنماط الحياة المستدامة والتحول التكنولوجي.

الهند وزير الخارجية استضافتها سامح شكري مصر مجموعة العشرين

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رسائل المنيا

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