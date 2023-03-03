الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد محسن يُحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية غدًا

محمد محسن
محمد محسن

يستعد المطرب محمد محسن، غدًا السبت، لإحياء حفله الغنائي بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل بمشاركة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو يحيى الموجي، ضمن فعاليات معرض الشرقية للكتاب ومهرجان الكتاب والقراء.

ويقدم محمد محسن، خلال الحفل، باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغنيات زمن الفن الجميل وعددًا من أعماله الغنائية الخاصة التي تحمل الطابع الفني الجاد، ومنها: "اسلمي يا مصر، الصهبجية، أغار من قلبي، كل ده كان ليه، أهو ده اللي صار، من زمان جدًا، غنوة ما بتكملش، العالية راسي، حضنك حياة، في قلبي مكان، حبات الندى، غنوة سلام، خايف أقول اللي فى قلبي، مضناك، أنا هويت، والله تستاهل يا قلبي، الشوق، ما تفوتنيش أنا وحدي، أنا أتوب عن حبك" وغيرها من الأغنيات.

حفل محمد محسن الأول بأمريكا

ويستعد محمد محسن لإحياء حفله الغنائي الأول في مسيرته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 18 مارس الجاري، على خشبة مسرح مركز الهوايات للفنون المسرحية بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يحيي محمد محسن الحفل بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية، والتي تسعى إلى نشر الثقافة الموسيقية العربية، واستخدامها باعتبارها أداة لنشر الوجه العربي الحقيقي في أمريكا.

آخر أعمال محمد محسن الغنائية

وطرح المطرب محمد محسن مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تَجَاوَز"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

youtube

 

وتقول كلمات الأغنية: «تَجاوَز وعدّي بدون التفات إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات لكلّ الدموع والسنين والحاجات هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي ماحدّش هيقدر يطبطب عليك، مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك، يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي.. ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك».

 

محمد محسن النجم محمد محسن السعودية حفل محمد محسن آخر أعمال محمد محسن الغنائية ت ج او ز حفل محمد محسن الأول بأمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

أحمد بدير: بالتوفيق للدكتور أشرف زكى والجميع ناجح فى انتخابات الممثلين (فيديو)

«كنت عايزه يقعد معانا علطول».. الطفل محمد: «مصدقتش نفسى لما الرئيس حضنى»

حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية

محمد محسن يُحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية غدًا

رامى إمام يشارك فى انتخابات الممثلين ويطمئن الجمهور على صحة «الزعيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى