محمد محسن يُحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية غدًا

يستعد المطرب محمد محسن، غدًا السبت، لإحياء حفله الغنائي بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل بمشاركة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو يحيى الموجي، ضمن فعاليات معرض الشرقية للكتاب ومهرجان الكتاب والقراء.

ويقدم محمد محسن، خلال الحفل، باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغنيات زمن الفن الجميل وعددًا من أعماله الغنائية الخاصة التي تحمل الطابع الفني الجاد، ومنها: "اسلمي يا مصر، الصهبجية، أغار من قلبي، كل ده كان ليه، أهو ده اللي صار، من زمان جدًا، غنوة ما بتكملش، العالية راسي، حضنك حياة، في قلبي مكان، حبات الندى، غنوة سلام، خايف أقول اللي فى قلبي، مضناك، أنا هويت، والله تستاهل يا قلبي، الشوق، ما تفوتنيش أنا وحدي، أنا أتوب عن حبك" وغيرها من الأغنيات.

حفل محمد محسن الأول بأمريكا

ويستعد محمد محسن لإحياء حفله الغنائي الأول في مسيرته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 18 مارس الجاري، على خشبة مسرح مركز الهوايات للفنون المسرحية بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يحيي محمد محسن الحفل بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية، والتي تسعى إلى نشر الثقافة الموسيقية العربية، واستخدامها باعتبارها أداة لنشر الوجه العربي الحقيقي في أمريكا.

آخر أعمال محمد محسن الغنائية

وطرح المطرب محمد محسن مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تَجَاوَز"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية: «تَجاوَز وعدّي بدون التفات إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات لكلّ الدموع والسنين والحاجات هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي ماحدّش هيقدر يطبطب عليك، مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك، يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي.. ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك».