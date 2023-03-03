الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منتدى السياسات العامة بـ«التنسيقية» يعقد اجتماعين لمتابعة الشق التنفيذي بمبادراته

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

واصل منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد اجتماعاته لمتابعة سير العمل في المبادرات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات خلال هذا الموسم.

وعقد المنتدى اجتماعا لأعضاء الشق التنفيذي لإحدى المبادرات والمقدمة من أحمد مشعل، عضو التنسيقية.

FB_IMG_1677855560856

وناقش الاجتماع تعريف الأعضاء بطريقة العمل داخل المنتديات بشكل عام ومنتدى السياسات بشكل خاص، مع شرح مهام الشق التنفيذي، والتعريف بالهيكل الأساسي له وأدوار كلا من المشاركين وآليات التشبيك بينهم.

كما تضمن الاجتماع سماع آراء ومقترحات الأعضاء، للخروج بتوصيات تضع آليات لتنفيذ المبادرة.

FB_IMG_1677855557665

وفي سياق متصل، عقد منتدى السياسات العامة اجتماعا آخر لمتابعة العمل بمبادرة أخرى مقدمة من إسلام حمدي، عضو التنسيقية، ضمن المبادرات التي يعمل عليها ضمن أعضاء الشق التنفيذي بالمبادرة.

وخلال الاجتماع، ناقش المنتدى مجموعة من التوصيات التنفيذية، للمبادرة تضمنت إطلاق مجموعة الفعاليات الداعمة لها.

FB_IMG_1677855551089
FB_IMG_1677855552757
FB_IMG_1677855554320
FB_IMG_1677855556035
منتدي السياسات العامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المبادرات المنتديات أحمد مشعل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

أحمد بدير: بالتوفيق للدكتور أشرف زكى والجميع ناجح فى انتخابات الممثلين (فيديو)

«كنت عايزه يقعد معانا علطول».. الطفل محمد: «مصدقتش نفسى لما الرئيس حضنى»

حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية

محمد محسن يُحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية غدًا

رامى إمام يشارك فى انتخابات الممثلين ويطمئن الجمهور على صحة «الزعيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى