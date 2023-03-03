منتدى السياسات العامة بـ«التنسيقية» يعقد اجتماعين لمتابعة الشق التنفيذي بمبادراته

واصل منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد اجتماعاته لمتابعة سير العمل في المبادرات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات خلال هذا الموسم.

وعقد المنتدى اجتماعا لأعضاء الشق التنفيذي لإحدى المبادرات والمقدمة من أحمد مشعل، عضو التنسيقية.

وناقش الاجتماع تعريف الأعضاء بطريقة العمل داخل المنتديات بشكل عام ومنتدى السياسات بشكل خاص، مع شرح مهام الشق التنفيذي، والتعريف بالهيكل الأساسي له وأدوار كلا من المشاركين وآليات التشبيك بينهم.

كما تضمن الاجتماع سماع آراء ومقترحات الأعضاء، للخروج بتوصيات تضع آليات لتنفيذ المبادرة.

وفي سياق متصل، عقد منتدى السياسات العامة اجتماعا آخر لمتابعة العمل بمبادرة أخرى مقدمة من إسلام حمدي، عضو التنسيقية، ضمن المبادرات التي يعمل عليها ضمن أعضاء الشق التنفيذي بالمبادرة.

وخلال الاجتماع، ناقش المنتدى مجموعة من التوصيات التنفيذية، للمبادرة تضمنت إطلاق مجموعة الفعاليات الداعمة لها.