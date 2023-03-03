الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح»: استمرار تفعيل مبادرة «الكشف والتشخيص عن بُعد»

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استمرار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف والتشخيص عن بُعد" والتي من خلالها يتم عرض الحالات المرضية التي تحتاج تخصصات طبية نادرة مثل المخ والأعصاب، النفسية والعصبية، الرمد، أمراض القلب، جراحة الأورام، الأمراض الجلدية النادرة، أمراض الدم لدى الأطفال والكبار، أمراض الكلى في الأطفال والكبار، وجميع التخصصات الأخرى التي قد يحتاجها المواطن، على أساتذة واستشاريين من الجامعات المصرية والمعاهد التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة. 

وأوضح أنه للحجز  يتم التوجه إلى وحدات تقديم الخدمة بمستشفى مطروح العام، مستشفى الضبعة المركزي، مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى مارينا المركزي، مستشفى الحمام المركزي، مشيرًا إلى أن البيانات المطلوبة هي اسم المريض، الرقم القومي، اسم الأم، تاريخ الميلاد، أي فحوصات سابقة من إشاعات أو تحاليل خاصة بالمريض، رقم تليفون للتواصل حتى يتم الإبلاغ بميعاد جلسة الكش،ف مؤكدًا أن الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالمبادرة مجانًا. 

الأمراض الجلدية البيانات المطلوبة التشخيص عن بعد تخصصات طبية صحة مطروح رئيس الجمهورية وكيل صحة مطروح

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