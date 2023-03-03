الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يعاني من هلاوس سمعية.. ضبط مريض نفسي قتل والده طعنا في العجوزة

جثة
جثة

تمكن رجال مباحث العجوزة بمحافظة الجيزة، من ضبط شاب أقدم على طعن والده  بـ4 طعنات أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود بلاغ تعدي على شخص داخل مسكنه ووفاته بإحدى شوارع منطقة العجوزة.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة التوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "م. م" 63 سنة محاسب على المعاش ومقيم بذات العنوان، وبجثته 4 طعنات بالصدر والبطن وملقى على الأرض، ومقيم صحبة نجله "ط" 18 سنة طالب بمعهد طيبه مصاب بجروح باليد.
وبسؤاله عن سبب وفاة والده أفاد بأن عدة أشخاص اعتدوا عليهما ولم يبد سببًا مقنعا للواقعة.
وبإعادة مناقشته أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، تبين أنه مريض نفسى يعاني من هلاوس سمعية، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات الإدارة العامة للمباحث ارتكاب ضبط طعن بلاغ العجوزة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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