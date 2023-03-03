الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على الاستجابة لعرض إجراء المحادثات بشأن الأسر المشتتة

وزير الوحدة فى كوريا
وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية

دعا وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية، كوون يونج-سيه، كوريا الشمالية إلى الاستجابة إلى عرض الحوار الذى طرحته سول لمناقشة قضية لم شمل العائلات التى شتتها الحرب الكورية (‏1950-1953).

وقال كوون -في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إنه لم يتبقَ الكثير من الوقت للأحياء من أفراد الأسر المشتتة.


وأضاف: "توضح حكومتنا موقفنا مرة أخرى بأنها ستواصل السعي للتعاون (بين الكوريتين) لمعالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك المساعدات والعائلات المشتتة، بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية".


وكان كوون قد اقترح في سبتمبر من العام الماضي، إجراء محادثات مع كوريا الشمالية عشية عيد الحصاد (التشوسوك) لمناقشة قضية العائلات المشتتة.


وقد امتنعت كوريا الشمالية عن الاستجابة لدعوات كوريا الجنوبية إلى إجراء المحادثات بين الكوريتين، وسط فتور العلاقات بين الكوريتين في أعقاب فشل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في "هانوي" في أوائل عام 2019.


جدير بالذكر أنه حتى نهاية العام الماضي كان ما يقرب من 66% من أفراد الأسر الباقين على قيد الحياة يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر، وفقا للبيانات الحكومية الكورية الجنوبية.

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