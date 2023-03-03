الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بركات: أشكر الشركة المتحدة والشباب والرياضة على «كابيتانو مصر»

محمد بركات
محمد بركات

عبر كابتن محمد بركات نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة، عن سعادته بحلوله ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر".

 

وقال بركات، خلال تصريحاته بالبرنامج المذاع عبر فضائية on: "سعيد بالشباب و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الشباب والرياضة، لأنهم قدموا لنا برنامج كبير بمشاركة أولادنا من كل المحافظات ومعهم مدربين على كم كبير جدًا من الخبرات".

 

البرنامج سيخرج مواهب كثيرة

 وأضاف: "البرنامج سيخرج مواهب كثيرة لم نكن سنراها، ووارد أن يمثلوا مصر مستقبلًا وأشكر المتحدة وكل النجوم الذين جاءوا هنا لأننا كنا في سنهم ونأمل في أي مساعدة لإبراز مواهبنا والحمد لله وجدناها". 

 

وعن مرحه الدائم قال بركات: "هذه شخصيتي أحب الضحك، ولكن يوجد تركيز في الشغل ولا أطالب أحد أن يفعل ذلك لأن كل شخص وطبيعته".

 

وأكد أنه اعتزل الكرة في عمر الـ 37، ولم يمارس الكرة بعدها بسبب معاناته من مشاكل صحية في الظهر، ولكن أجواء "كابيتانو مصر"، أعادت له إحساس لعب كرة القدم.

محمد بركات كابيتانو مصر الشركة المتحدة مواهب كثيرة كرة القدم

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