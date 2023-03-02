الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البنك الزراعي: إطلاق مبادرة «باب رزق» لدعم مصادر محدودي الدخل بالأرياف

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

قال محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، إن البنك أطلق مجموعة من المبادرات لمساعدة الأسر بالريف على تحقيق دخل إضافي، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "يوسف"، في تصريحات له اليوم، أن مبادرة "باب رزق" تعد من أبرز مبادرات البنك لتمويل المشروعات الصغيرة في الريف، مثل: مشروعات إنتاج السجاد اليدوي والتريكو وتربية الدواجن ورؤوس الماشية، مضيفًا أن البنك يقوم بعمل دراسات الجدوى للمتقدمين لتلك المشروعات مجانًا، ويوفر لهم قروض صغيرة ميسرة لشراء الآلات وتجهيز أماكن الإنتاج، وغيرها.

وأكد "يوسف"، أن تلك المشروعات ساعدت الآلاف من ربات البيوت بالريف والشباب المتعطلين عن العمل بالقرى وغيرهم على زيادة دخلهم والتدريب على مجالات عمل جديدة، مضيفًا أن هناك إقبالاً كبيرًا على تلك المبادرات في جميع المجالات، تنوعت وتطورت من تربية الدواجن وأعمال التريكو إلى أنشطة تعبئة الخضروات والفواكه، كما ساعد البنك الكثير من أصحاب تلك المشروعات في تأسيس مواقع إلكترونية لترويج منتجاتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابع: “البنك الزراعي” أسس أيضًا 11 مركزًا على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة مراكز رواد النيل لريادة الأعمال بالتعاون مع البنك المركزي، لفتح الباب أمام جميع الشباب للاستفادة من مبادرات دعم ريادة الأعمال، وذلك بعد أن توسع البنك في أعماله ليشمل الأنشطة التجارية بجانب المجالات الزراعية اعتمادًا على انتشار فروع البنك بجميع محافظات مصر بعدد 1122 فرعًا على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعله الأقرب لشباب الريف".

البنك الزراعى مبادرة باب رزق ساعدت على إيجاد مصدر كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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