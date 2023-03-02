«الأسقفية» و«السريانية» في مصر تهنئان رئيس الطائفة الإنجيلية بفوزه في الانتخابات

استقبل د.القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس، د. سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وعدد من قيادات الكنيسة، كما استقبل زكي وفدًا من الكنيسة السريانية بمصر، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة بالمهنئين، كما عبر عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال "زكي": "تربطنا علاقة محبة بالكنيسة الأسقفية والسريانية، وسعداء بدورهما المسكوني في مجلس كنائس مصر، والتنظيم الرائع للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على تأسيس مجلس كنائس مصر، والذي نظمته الكنيسة الأسقفية".

من جانبه، قال رئيس الأسقفية: "نهنئ سيادتكم والكنيسة الإنجيلية بتجديد الثقة لكم وفوزكم بإجماع الأصوات، وهذا يعكس ثقة الطائفة الإنجيلية في قيادتهم، والتي تتميز برؤية وبصيرة لخدمة الكنيسة".

وشارك في التهنئة من وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، القس يشوع يعقوب، عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، والأرشيدياكون عماد باسبليوس، رئيس مجلس القساوسة، كما ضم وفد الكنيسة السريانية بمصر، الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية بمصر، والدكتور جميل ملوح، وكيل الكنيسة، ومجدي البديوي، مسؤول الشباب بالكنيسة، والأستاذ مينا ناجي، مسؤول المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالكنيسة.

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قيادات ووفود رفيعة المستوى من مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر؛ القس سليمان صادق، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية، والدكتور إيهاب نصر طناس، ممثل كنائس الإخوة، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمصر، والقس خلف بركات فهمي، رئيس المجمع المعمداني الإنجيلي العام، والقس فارس ميخائيل بولس فرج، رئيس مجمع كنائس النعمة الثاني، لتقديم التهنئة بمناسبة فوز الدكتور القس أندريه زكي وانتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالسادة المهنئين، معبرًا عن اعتزازه الكبير بمشاعر المحبة والتهنئة القلبية وقال: "أشكر الله على مشاعركم المحبة، وسعيد بالتهنئة وزيارتكم تعكس لحمة الطائفة الإنجيلية وترابطها".

من جانبه، عبر شيخ قسوس الإنجيلية القس سليمان صادق عن فرحته الكبيرة بخدمة د.القس أندريه زكي في رئاسة الطائفة كأخ وابن بار، وقال: "نصلي أن يعطيك الله كل نعمة وبركة ونصلي لجميع قادة الكنائس في مصر ولجميع المصريين أن يبارك الرب حياتهم".