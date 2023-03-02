الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة ببولاق الدكرور

حريق شقة
حريق شقة

انتدبت نيابة بولاق الدكرور المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بنطاق دائرة القسم، دون وقوع أي إصابات.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده النيران.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي بولاق الدكرور حريق شقة نيابة بولاق الدكرور الحماية المدنية

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