القبض على شخصين في واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين في واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 25 عاما، مصاب بطعنات سكين.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وأثناء تدخل الشاب لفضها تلقى طعنة نافذة مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.