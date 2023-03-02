الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين في واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بالسلام

القبض
القبض

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين في واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 25 عاما، مصاب بطعنات سكين.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وأثناء تدخل الشاب لفضها تلقى طعنة نافذة مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اجهزة الامن مقتل شاب منطقة السلام شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

غرفة عمليات بـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات الوقود

العراق يدعو «يونامي» للضغط على دول المنبع لضمان حصته المائية

الإثنين.. انطلاق «أسبوع التعليم» فى نسخته الثالثة بمكتبة الإسكندرية

«معلومات الوزراء» يبحث اتجاهات السياحة لصياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم أنديانا لبحث التعاون المشترك

«شعبة الدواجن» تثمن إلغاء الضريبة العقارية على المزارع: تخدم الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)