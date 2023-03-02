مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه فريق وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة بهذا الانتصار.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية لفريق وست هام.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 7 محاولات، مقابل 4 تسديدات من 6 محاولات لفريق وست هام يونايتد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة بنسبة 59%، مقابل 41% لصالح فريق وست هام يونايتد.

وسجل سعيد بن رحمة، هدف التقدم لوست هام يونايتد في الدقيقة 54 بعد تمريرة من زميله إيمرسون داخل منطقة جزاء يونايتد، وسدد الكرة على يمين الحارس دي خيا.

وأجرى تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تغييرات هجومية على تشكيل فريقه، بعد تلقيه الهدف الأول لتحسين أداء فريقه.

وضغط مانشستر يونايتد على دفاعات وست هام بعد تلقي الهدف الأول لتسجيل هدف التعادل.

وراوغ ميكيل أنطونيو، مهاجم وست هام ، ليساندرو مارتينيز، مدافع يونايتد في الدقيقة 62 واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة ناحية المرمى وتصدى لها دي خيا.

واستمرت محاولات لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية، فيما اعتمد لاعبو وست هام على التنظيم الدفاعي ومحاولة خطف الهدف الثاني من هجمة مرتدة.

وأرسل كاسميرو تسديدة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 64 من على حدود منطقة الجزاء، وأمسكها الحارس أريولا.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 69 من كرة طولية لعبها ليساندرو مارتينيز داخل منطقة الجزاء وارتدت أمامه ولكن تسديدته اعتلت المرمى.

وسجل كاسميرو هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد ركلة حرة تحصل عليها أليخاندرو جارناتشو، ونفذها برونو فيرنانديز عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسه على يسار الحارس، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على كاسميرو.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وحاصر لاعبو مانشستر يونايتد فريق وست هام في منطقة جزائه محاولين اختراق تكتلاته الدفاعية وتسجيل هدف التعادل.

وانطلق جارناتشو بالكرة على يسار منطقة جزاء وست هام في الدقيقة 76 ولعب كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية.

ونفذ برونو فيرنانديز الركنية، وحولها نايف أكرد، مدافع وست هام برأسه في شباك فريقه، مسجلًا هدف التعادل لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77.

ولعب برونو فيرنانديز كرة عرضية في الدقيقة التالية تسلمها مدافع وست هام وارتطمت بقدم فوتر ويجورست، مهاجم يونايتد، وخرجت لركلة مرمى.

وتواصلت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر يونايتد خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتسجيل هدف الفوز والتأهل للدور المقبل، فيما تراجع فريق وست هام للدفاع لحرمان يونايتد من الوصول للمرمى.

وأضاف أليخاندرو جارناتشو، الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز من الجانب الأيمن للملعب، وأخطأ الدفاع في إبعادها وسددها ويجورست وارتطمت بالدفاع ثم وصلت أمام جارناتشو الذي سددها على يسار الحارس.

وأضاف فريد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 7 كرات على المرمى من أصل 19 محاولة، مقابل 7 تسديدات من أصل 10 محاولات لفريق وست هام.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق وست هام.