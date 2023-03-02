ضياء الدين داوود: الإفراج عن 33 محبوسا احتياطيا خطوة على الطريق الصحيح

أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، موضحا أنه بكل تأكيد يعد ذلك خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف داوود، في تصريح خاص ل"الدستور" ، نتمنى أن ننتهي قريبا من ملف سجناء الرأي لنتفرغ لبناء جسر ثقة تتم على أساسه عملية إصلاح سياسي يمهد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

و أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا، وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان.

٢- إسلام محمد عبدالمنعم خورشيد .

٣- محمد صبحي بطيخ حسن.

٤- حمد عبدالرحمن محمد خلف.

٥- عبدالرحمن محمد إبراهيم مصطفى.

٦- عمرو فوزي عبداللطيف محمد.

٧- فريد عزت عبدالمنعم أحمد.

٨- كريم عبدالسميع أحمد محمد.

٩- أحمد عبدالسلام أحمد سلطان.

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش.

١١- حسن عبدالمنعم حسن إبراهيم.

١٢- رضا أمين عطية أمين.

١٣- عبده لطفي حسن أبوسنة.

١٤- أحمد حسن محمد أمين.

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده.

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي.

١٧- أشرف عبدالخالق محمد علي.

١٨- أنس كمال عبدالستار سليم.

١٩- بدر حامد عبدالحميد محمد.

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود.

٢١- حسن محمد محمود عطا.

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى.

٢٣- صلاح علي خضراوي علي.

٢٤- عبدالتواب جارحي عيد سعد.

٢٥- عبدالحميد محمد سيد محمود.

٢٦- عمرو حسين عبدالله بهنساوي.

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي.

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي.

٢٩- محمود عبدالعاطي جاد الحق سيد.

٣٠- خالد عبدالمحسن عبدالرحيم حسين.

٣١- زياد السيد محمد محمود أبوالفضل.

٣٢- محمد أحمد عمار محمد.

٣٣-إسلام إيهاب عبدالرحمن.