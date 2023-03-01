جون أوكلي رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب

حصل النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

وحقق فاركو الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأحرز عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 31، بينما تمكن الجزائري رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع أحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لفريق فاركو عقب الرجوع إلى تقنية الفار وأحرز رامي صبري هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بينما احتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة.