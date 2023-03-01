الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير العدل يرد على المشككين فى استقلال القضاء: لا أملك سلطة لتوجيهه

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنَّ مَن يشككون في استقلال القضاء من خارج مصر «أصحاب أجندات» يبررون دائماً لأعوانهم في الداخل جرائمهم.

وزير العدل لا يملك التدخل في عمل محكمة

أضاف مروان، خلال حواره مع برنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء مستقل وأنه لا يملك التدخل في عمل محكمة أو توجيهها، مؤكدًا أن وزير العدل يهيئ البيئة المناسبة للقاضي ليؤدي مهمته من تطوير المحاكم والبيئة وكلها أمور تتعلق باللوجستيات.

وتابع أن القاضي صاحب ضمير لا يمكن أن يدين شخصًا وهو برئ ولا يمكن أن يبرئ شخصًا وهو مدان، فالوضع صعب وليس مجرد المسائل النظرية التي تتهم القاضي بالظلم، فالقاضي إنسان له ضمير وربنا فوقه، ولو لديك شك في قرار القاضي اطعن أمام الدرجة الأعلى.

وزير العدل يشككون استقلال القضاء توجيهها القاضي الدرجة الأعلى

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