وزير العدل: الرئيس وجه ببناء المساجد والكنائس بالمدن الجديدة

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الكنائس كانت تبنى خلسة وتحت ستار، أما اليوم فيوجد قانون ينظم هذه العملية ويحدد الشروط اللازمة لبنائها، مؤكدًا أنه يتم تقنين أوضاع الكنائس التي كانت قائمة من قبل واستخراج تصريحات للتدشين كنائس جديدة.

لا يوجد أي سلبيات نتيجة بناء الكنائس

أضاف خلال حواره مع برنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه يوجد توجيه رئاسي من الرئيس السيسي بأن أي مدينة جديدة لا بد أن يكون بها جامع وكنيسة، ولم يحدث أي سلبيات نتيجة بناء الكنائس بقانون والجميع أصبح يعرف ما له وما عليه.

وتابع: أن الكنائس كانت تبنى من قبل بشيء يدعى الخط الهمايوني أي "مرسوم سلطاني"، هو المتحكم في تدشينها من وقت الحكم العثماني بشروط تعجيزية لا يمكن حلها، ثم جاءت شروط أخرى وضعها أحد لواءات الداخلية إلى أن تطور الأمر بالقانون 80 عام 2016 لبناء الكنائس.