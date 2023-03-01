المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومبلغ خمسمائة جنيها أتعاب المحامي المنتدب، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 19881 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الأفيون المخدر بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ص.ا.ع" مزارع، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وبضبطها وانتزاع الحافظة من يده تبين احتوائها علي قطعة من مخدر الافيون، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.