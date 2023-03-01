الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

Stranger Things
"Stranger Things"

أعلنت منصة نتفليكس، اليوم الأربعاء، طرح عرض مسرحي لمسلسل "Stranger Things" لأول مرة  بلندن في وقت لاحق من هذا العام، حيث تقدم مقدمة لأحداث سلسلة الخيال العلمي الناجحة.

المسرحية التي تحمل عنوان "Stranger Things: The First Shadow"، هي أول إنتاج مسرحي مباشر على الإطلاق من Netflix.

تفاصيل عرض "Stranger Things"  المسرحي

تدور أحداث العرض المسرحي في مدينة هوكينز الخيالية بولاية إنديانا في عام 1959، أي قبل عقدين من أحداث العرض، التي تدور أحداثها بين عامي 1983 و1986.

وستظهر الشخصيات المفضلة لدى المعجبين، مثل قائد شرطة هوكينز جيم هوبر، بشكل بارز في المسرحية جنبًا إلى جنب مع العديد من الشخصيات الجديدة.

صُنفت سلسلة "Stranger Things" باستمرار من أفضل انتاجات Netflix، حيث تصدر الأكثر مشاهدة خلال مواسمها الأربعة، وتصدرت مخطط شركة بيانات قياس الجمهور Nielsen في عام 2022.

وقد حقق الموسم الرابع، الذي ظهر لأول مرة في عام 2022، أكثر من 1 مليار ساعة من وقت المشاهدة.

تأمل Netflix في جني الأموال، من خلال العرض الجديد، وهو أمر نجح فيه عملاق البث المباشر من خلال برامج ناجحة مثل "Bridgerton" و"Squid Game"، والتي قدمت من أجلها تجارب منبثقة شهيرة في مدن عبر الولايات المتحدة  

يعد الميل إلى الامتيازات الشعبية مفتاحًا لاستراتيجية Netflix لجذب مستخدمين جدد وزيادة إيراداتها حيث تتعامل الشركة الإعلامية، مثل العديد من الشركات الأخرى في مجالها، مع قاعدة مستخدمين مستوية وتكاليف إنتاج متزايدة، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

يؤدي الدفع لتحقيق المزيد من الإيرادات أيضًا إلى قيام Netflix بالحد من مشاركة كلمات المرور مع اخرين، حيث تحاول إقناع المزيد من المشاهدين العاديين بأن يصبحوا مشتركين يدفعون رسومًا.

منصة نتفليكس الخيال العلمى Stranger Things The First Shadow Stranger Things إنتاج مسرحي Netflix

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لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

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