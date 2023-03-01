الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع الأول

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم كسر الباب وعثر على جثة "ر. س"، 25 سنة، مستلقية على السرير وفي حالة تعفن تام بسبب مرور 10 أيام على وفاتها وعثر بجوارها على هيروين وحشيش.

 وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة متزوجة وتبين اختفاء زوجها منذ 10 أيام كما تبين أن والدها حرر محضرًا بغيابها بقسم شرطة التجمع الأول.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتوفاة سبق حجزها بمصحة لعلاج الإدمان، مرجحة وفاتها بجرعة مخدرات زائدة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يبحث فريق من رجال المباحث عن الزوج المختفي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

القاهرة جثة فتاة التجمع الاول متعفنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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